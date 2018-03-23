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Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Kilis’i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 18:47 | Son Güncelleme

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile beraberindeki heyet Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı makamında ziyaret etti.Başkan Nurullah Cahan, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak alış veriş yaptı.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Kilis’i ziyaret etti

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile beraberindeki heyet Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı makamında ziyaret etti.
Başkan Nurullah Cahan, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak alış veriş yaptı. Uşak Belediye Başkanı Cahan, yaptığı açıklamada, tüm Uşaklı hemşerilerinin Kilislilere selamını getirdiğini ifade ederek, “Kilis Belediye Başkanımızı, Kilis Valimizi, Emniyet Müdürümüz ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettik. Kilisli esnaflarımızı ziyaret ederek hal hatırlarını sorduk. Alış veriş yaparak onlara destek olduk. Türkiye’nin gözü Zeytin Dalı Operasyonu’nda, Mehmetçiğimiz kendi üzerine düşeni en üst seviyede yerine getirdi. Bizde yerinde sahada görmek istedik. Rabbim askerimize güç, kuvvet versin, birlik ve beraberliğimizi daimi etsin, Kilisli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Karşıda, PKK/PYD inim inim inleyen kardeşlerimize kucak açtılar. Onlara sahip çıktılar. Uşaklılar adına teşekkür etmek, yanlarında olduğumuzu göstermek için buraya geldik” dedi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Kilis’i ziyaret etti

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Kilis’i ziyaret etti

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Kilis’i ziyaret etti

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Kilis’i ziyaret etti

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