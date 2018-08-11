Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

ürkiye ile ABD arasında yaşanan krize bir tepki de Uşak Belediyesi’nden geldi. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bugün ülkemizin yaşadığı krizden sonra medya reklam planlamamızıdan Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayırdığımız bütçeyi tamamen kaldırmış bulunmaktayız" denildi.
"ÜLKENİN ANAHTARINI ABD'YE Mİ VERELİM?"
Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da “Ülkemizin üç yanı denizlerle, her tarafı düşmanlarla çevrili ama çalışmaya devam edeceğiz, yılmayacağız, başaracağız, kazanacağız. İstikrar devam edecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. 17/25'te denediler olmadı. 15 Temmuz'da denediler olmadı. Şimdi de ekonomimiz üstünden taarruz başlattılar. Ne yapalım? Dolar 6 oldu diye teslim mi olalım? Boyun mu eğelim? Ülkenin anahtarını ABD'ye mi verelim? Bu ülkeyi eski günlerine götürmelerine müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu.
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