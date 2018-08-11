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Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 15:34 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize Uşak Belediyesi de dahil oldu. Uşak Belediyesi, Twitter hesabından yaşanan kriz sonucu medya reklam planlamalarında Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdığını duyurdu.

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

ürkiye ile ABD arasında yaşanan krize bir tepki de Uşak Belediyesi’nden geldi. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bugün ülkemizin yaşadığı krizden sonra medya reklam planlamamızıdan Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayırdığımız bütçeyi tamamen kaldırmış bulunmaktayız" denildi.

"ÜLKENİN ANAHTARINI ABD'YE Mİ VERELİM?"

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da “Ülkemizin üç yanı denizlerle, her tarafı düşmanlarla çevrili ama çalışmaya devam edeceğiz, yılmayacağız, başaracağız, kazanacağız. İstikrar devam edecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. 17/25'te denediler olmadı. 15 Temmuz'da denediler olmadı. Şimdi de ekonomimiz üstünden taarruz başlattılar. Ne yapalım? Dolar 6 oldu diye teslim mi olalım? Boyun mu eğelim? Ülkenin anahtarını ABD'ye mi verelim? Bu ülkeyi eski günlerine götürmelerine müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu.

USAK

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Çok komiksiniz... Onun yerine azıcık tasarruf yapsanız.
YA GEÇİN BU KANDIRMACALARI İŞİNİZE BAKIN YOK AMERİKAYMIŞ YOK AVRUPAYMIŞ SİYASİ MALZEME YAPIP HALKI SÖMÜRÜYORSUNUZ SENİN İŞİN BELEDİYECİLİK İSE İŞİNE BAK HERKES İŞİNİ YAPSIN BIRAKIN DUYGU SÖMÜRÜLERİNİ ÜLKEMİZİ NE HALLERE GETİRDİNİZ
Belediye neden reklam için para ayırır ki zaten
Amerikan mallarını bilmeyen yoktur, boykot zamanı gelmiştir, Ford, Apple vs... başlamak lazım ,ya da Türkiye ye giren ABD mallarına gümrük vergisi 3 kat uygulanmalı, gerekirse aç aç kenetlenerek ölürüz...
KOLA DA İÇMEZSEK BU İŞ TAMAM
ŞİMDİ BU ARKADAŞ NE KADAR CİDDİ NE KADARI ÖNÜMÜZDEKİ YEREL SEÇİMLER İÇİN YALAMA ÇALIŞMASI. MERAK EDİP SİZ DEĞERLİ MYNET KULLANICILARINA SORUYORUM
Şimdi abd düşünsün, abd bitti....
çok ta tinnn
tüm ülkenin abd ürünlerine boykot yapması lazım anlasın pezolar ....
şuan google battı
helal len size
HERKES KENDİ ÇAPINDA ANTİ AMERAKANCI FAALİYET VE TEPKİLER VERMELİ.
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