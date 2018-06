Uşak Belediyesi'nden 30 bin kişiye iftar

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK Belediyesi tarafından düzenlenen 'Milli Birlik ve Kardeşlik İftarı'na yaklaşık 30 bin vatandaş katıldı.

Uşak Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen 'Milli Birlik ve Kardeşlik İftarı' bu yıl da binlerce Uşaklıyı buluşturdu. İsmetpaşa Caddesi'nde düzenlenen iftarların en büyüğü olan ve birlik ruhunu güçlendiren program Uşak Belediyesi önünden Tiritoğlu Parkı'na kadar kurulan sofradan oluştu. Dev iftar buluşmasına Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve eşi Halime Cahan'ın yanı sıra, AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti milletvekili adayları Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Milliyetçi Hareket Partisi Uşak milletvekili adayları Muhterem Kuruçay ile Muhammed Fatih Erdoğan ile belediye meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Her yıl kendi rekorunu kıran Uşak Belediyesi Türkiye'nin en büyük iftarında bu kez yaklaşık 30 bin Uşaklıyı ağırladı. Alana sığmayan vatandaşlara, Uşak Belediyesi'nin daha önceden anlaştığı çevre esnaf da ücretsiz olarak kapılarını açtı. Gecede ilahi dinletisi, kum sanatı, Hacivat ve Karagöz ile Arap Bacı gibi pek çok oyun ve gösteri sahnelendi. Birlik, beraberlik ve paylaşmanın sembolü olan Ramazanı Uşak'ta en güzel şekilde yaşatmayı hedeflediklerini söyleyen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, mahalle iftarlarında vatandaşlarla buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Ayrıca binlerle oruç açmanın, aynı sofrayı paylaşmanın ayrı bir lezzet verdiğini belirten Başkan Cahan, "Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonuna geldik. İki gün sonra Ramazan Bayramımıza kavuşuyoruz. Her yönüyle güzel ve bereketli bir Ramazan ayını icra ettik. Yaklaşık 30 bin hemşerimiz için geçtiğimiz senenin de üzerinde bir sofra hazırladık. Gönül köprülerini sağlamlaştırıyor ve vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Uşak'ta harika bir birlikteliğe imza atıyoruz" dedi.

