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Uşak Belediyesi'nden 'ABD' kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 17:06 | Son Güncelleme

UŞAK Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından, medya reklam planlamalarında 'Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube'a ayrılan bütçenin tamamen kaldırıldığı duyuruldu.

Uşak Belediyesi'nden 'ABD' kararı

UŞAK, (DHA)- UŞAK Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından, medya reklam planlamalarında 'Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube'a ayrılan bütçenin tamamen kaldırıldığı duyuruldu.
Uşak Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün ülkemizin yaşadığı krizden sonra medya reklam planlamamızdan Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube'a ayırdığımız bütçeyi tamamen kaldırmış bulunmaktayız" denildi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini gösteren Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan ise "Ülkemizin üç yanı denizlerle, her tarafı düşmanlarla çevrili ama çalışmaya devam edeceğiz, yılmayacağız, başaracağız, kazanacağız. İstikrar devam edecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. 17/25'te denediler, olmadı. 15 Temmuz'da denediler, olmadı. Şimdi de ekonomimiz üstünden taarruz başlattılar. Ne yapalım? Dolar 6 oldu diye teslim mi olalım? Boyun mu eğelim? Ülkenin anahtarını ABD'ye mi verelim? Bu ülkeyi eski günlerine götürmelerine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Uşak Belediyesi'nden 'ABD' kararıUşak Belediyesi'nden 'ABD' kararıUşak Belediyesi'nden 'ABD' kararı

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