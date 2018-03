Uşak Belediyesi’nden Kadınlar Günü programı

Uşak’ta yaşayan kadınların her zaman yanında olan ve çeşitli etkinliklerle verdikleri değeri hissettiren Uşak Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kahvaltı programı düzenledi.

Programa kentte bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Eşi Halime Cahan ile birlikte yaklaşık 450 kadına karanfil ve hediyeler takdim eden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan toplumun en önemli dinamiği olan kadınlarla sohbet etti.

Etkinlik sonrası katılımcılara hitap eden ve kadınların hayatın her alanında önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Bayanlarımız yuvalarımızın olduğu gibi toplumumuzun da temeli. Erkeklerin derdini, çocukların eziyetini çekenler her zaman onlar. Hani derler ya dişini tırnağına takıp çalışmak diye, işte siz kadınlarımız hem bizlerin, hem çocuklarınızın her zaman en büyük destekçisisiniz. Bunların yanı sıra iş hayatında da yer alarak, her alanda kalkınan Türkiye’nin paydaşlarısınız. Net olarak ifade ediyorum, hayatta bir başarı, bir güzellik varsa sizlerle birlikte var.” dedi.

Tarihe geçmiş fedakâr Anadolu kadınına işaret ederek Nene Hatun’u ve Kara Fatma’yı anımsatan Başkan Cahan, “Kurtuluş Savaşımızda, İstiklal mücadelemizde kucağında yavrusuyla cepheye giden kadınlarımız, analarımız, kardeşlerimiz vardı. Hem geçmişte hem de bugün gerek sosyal ve gerekse milli projelerle, çalışmalarla kadınlarımız daima önemli hizmetler sundu. Tarihimizde tüm toplumlardan daha fazla değerli ve her zaman ön planda yer aldı. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Sloganımız, mutlu kadın mutlu aile ve mutlu Uşak.” diye konuştu.

Her mahallede bayanlara yönelik spor merkezleri açılacağını ifade eden Başkan Nurullah Cahan, Ata Park’a da sağlıklı yaşam ünitesi kurulacağını kaydetti. Spor yapan kadınlara diyetisyen desteği vereceklerini bildirerek, Uşak Belediyesi’nin sosyal etkinliklerde bayanlara pozitif ayrımcılık uyguladığını kaydetti. Çeşitli kurslarla da bayanları hem sosyalleştirmeyi hem de istihdam fırsatı sunarak ekonomik anlamda destek sağlamayı başardıklarını paylaştı. Uygulanabilir olan her türlü proje için desteğe hazır olduklarını söyleyen Cahan katılımcı kadınların alkışlarıyla desteklendi.

Uşak Belediyesi Dokur Evinde çalışan ve kentin değeri Uşak halısını ilmek ilmek işleyen Hacer Kozak, programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kozak, “Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. İlk defa böyle bir programa katılıyorum. Kadın olduğumuzu gerçekten hissettik. İlk kez böyle güzel hissettim.” diyerek duygularını paylaştı.