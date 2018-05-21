Uşak CHP'de sıralama değişti

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) milletvekili sıralaması değişti. Bugün akşam saatlerine kadar 3 kişilik milletvekili sıralamasında üçüncü görünen mevcut milletvekili Özkan Yalım, tekrar birinci sıraya alınırken, İsmet Akın ikinci ve Ali Karaoba da üçüncü sırada yer aldı.
CHP'nin resmi web sitesinde bu akşam saatlerinde yayınlanan 27'inci Dönem Milletvekili Seçimi aday listesinde üçüncü sıra olarak görünen mevcut milletvekili Özkan Yalım yeniden Uşak'ta CHP'nin birinci sırasına yerini aldı. İsmet Akın ikinci, Ali Karaoba ise üçüncü sırada yer aldı.
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