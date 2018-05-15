Uşak iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle gönüller şen, huzur dolu. Uşak iftar saati ve imsak vakti nedir soruları, 2018 Ramazan imsakiyesi ile belli oldu. Allah, tutacağımız oruçlarımızı kabul etsin. Ramazan ayı, bu akşam teravih namazı ile başlıyor. Uşak sahur vakti için imsak saatine göre saatler ayarlandı. Gece ilk oruç için sahura kalkıp niyetler edilecek. Peki Uşak iftar saati kaçta? İşte diyanetin hazırladığı Uşak Ramazan imsakiyesi ve iftar saati, imsak vakitleri...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:03
|05:43
|13:05
|16:55
|20:15
|21:48
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|04:01
|05:42
|13:05
|16:56
|20:16
|21:49
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|04:00
|05:41
|13:05
|16:56
|20:16
|21:50
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:59
|05:40
|13:05
|16:56
|20:17
|21:52
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:58
|05:40
|13:05
|16:56
|20:18
|21:53
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:56
|05:39
|13:05
|16:57
|20:19
|21:54
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:55
|05:38
|13:05
|16:57
|20:20
|21:55
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:54
|05:38
|13:05
|16:57
|20:21
|21:57
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:53
|05:37
|13:05
|16:57
|20:22
|21:58
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:52
|05:36
|13:05
|16:57
|20:22
|21:59
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:51
|05:36
|13:05
|16:58
|20:23
|22:00
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:50
|05:35
|13:06
|16:58
|20:24
|22:01
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:49
|05:35
|13:06
|16:58
|20:25
|22:03
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:48
|05:34
|13:06
|16:58
|20:25
|22:04
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:47
|05:34
|13:06
|16:59
|20:26
|22:05
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:46
|05:33
|13:06
|16:59
|20:27
|22:06
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:46
|05:33
|13:06
|16:59
|20:28
|22:07
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:45
|05:32
|13:06
|16:59
|20:28
|22:08
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:44
|05:32
|13:06
|17:00
|20:29
|22:09
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:44
|05:32
|13:07
|17:00
|20:30
|22:10
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:43
|05:31
|13:07
|17:00
|20:30
|22:11
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:42
|05:31
|13:07
|17:00
|20:31
|22:12
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:42
|05:31
|13:07
|17:01
|20:31
|22:13
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:41
|05:31
|13:07
|17:01
|20:32
|22:13
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:41
|05:31
|13:08
|17:01
|20:33
|22:14
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:41
|05:30
|13:08
|17:01
|20:33
|22:15
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:40
|05:30
|13:08
|17:02
|20:34
|22:16
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:40
|05:30
|13:08
|17:02
|20:34
|22:16
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:40
|05:30
|13:08
|17:02
|20:35
|22:17
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:40
|05:30
|13:09
|17:02
|20:35
|22:17
ORUÇ, İMSAK, İFTAR NEDİR?
Oruç, ikinci fecirden başlayarak güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi kesmek demektir. Oruç kelimesinin Arabçası, siyam ve savm'dır ki, nefsi tutmak ve engellemek manasınadır. "Siyam" sözü, Savm'ın çoğulu olarak da kullanılır Din deyiminde "Müftırat" (oruç bozucu) denilen şeylerden nefsi gerçekten veya hükmen yasaklamak bir imsak (oruç tutmak) tır. Yanılarak ve unutarak bir şey yeyip içildiği takdirde hükmen imsak bulunmuş olacağından oruç bozulmuş olmaz.
İmsak sözünün karşıtı İftar'dır. Şöyle ki: Hiç oruç tutmamak bir iftar olduğu gibi, güneşin batışından sonra orucu açmak da bir iftardır. Oruçlu iken orucu bozacak bir şeyin yapılması da bir iftardır. İftar eden kimseye "Muftır" denildiği gibi, orucu bozan şeylerden her birine de "Muftır" denilir. Bunun çoğulu "Muftırat" dır.
Ramazan-ı Şerif ayına Şehr-i Sıyam (Oruç ayı) denir. Ramazan bayramına da, imsaka son verileceği için Îd-i Fıtır (İftar bayramı) denilir. Bayram anlamına gelen Îd'in çoğulu, A'yad'dır.
Ramazan orucu, Peygamberin hicretinden bir buçuk sene sonra Şaban ayının onuncu günü farz kılınmıştır. Bunun farziyeti kitab, sünnet ve icma ile sabittir. "Oruç size farz kılındı." (Bakara:183) âyet-i kerimesi bunu emretmektedir.
RAMAZAN AYI VE ORUCA DAİR HADİSLER
(Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]
(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]
(Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]
(Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.) [Nesai]
(Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.) [İ.Mansur]
(Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.) [İbni Ebiddünya]
(Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.) [İ.Ebiddünya]
BİR RAMAZAN DUASI
'Allahummec'alnî fîhi muhibben li-evliyaik, ve muadiyen li-e'daik, mustennen bi-sunneti hatemi enbiyaik, ya asime gulûb'in-nebiyyîn'
Anlamı: ALLAH'ım! Beni bu günde velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu -Muhammed Mustafa'nın (saa)- sünnetine uyan kimselerden kıl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan -Yüce ALLAH-!
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.
UŞAK CAMİLERİ
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