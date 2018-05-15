Uşak iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle gönüller şen, huzur dolu. Uşak iftar saati ve imsak vakti nedir soruları, 2018 Ramazan imsakiyesi ile belli oldu. Allah, tutacağımız oruçlarımızı kabul etsin. Ramazan ayı, bu akşam teravih namazı ile başlıyor. Uşak sahur vakti için imsak saatine göre saatler ayarlandı. Gece ilk oruç için sahura kalkıp niyetler edilecek. Peki Uşak iftar saati kaçta? İşte diyanetin hazırladığı Uşak Ramazan imsakiyesi ve iftar saati, imsak vakitleri...

UŞAK RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 04:03 05:43 13:05 16:55 20:15 21:48 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 04:01 05:42 13:05 16:56 20:16 21:49 3 18 Mayıs 2018 Cuma 04:00 05:41 13:05 16:56 20:16 21:50 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:59 05:40 13:05 16:56 20:17 21:52 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:58 05:40 13:05 16:56 20:18 21:53 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:56 05:39 13:05 16:57 20:19 21:54 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:55 05:38 13:05 16:57 20:20 21:55 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:54 05:38 13:05 16:57 20:21 21:57 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:53 05:37 13:05 16:57 20:22 21:58 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:52 05:36 13:05 16:57 20:22 21:59 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:51 05:36 13:05 16:58 20:23 22:00 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:50 05:35 13:06 16:58 20:24 22:01 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:49 05:35 13:06 16:58 20:25 22:03 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:48 05:34 13:06 16:58 20:25 22:04 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:47 05:34 13:06 16:59 20:26 22:05 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:46 05:33 13:06 16:59 20:27 22:06 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:46 05:33 13:06 16:59 20:28 22:07 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:45 05:32 13:06 16:59 20:28 22:08 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:44 05:32 13:06 17:00 20:29 22:09 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:44 05:32 13:07 17:00 20:30 22:10 21 05 Haziran 2018 Salı 03:43 05:31 13:07 17:00 20:30 22:11 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:42 05:31 13:07 17:00 20:31 22:12 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:42 05:31 13:07 17:01 20:31 22:13 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:41 05:31 13:07 17:01 20:32 22:13 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:41 05:31 13:08 17:01 20:33 22:14 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:41 05:30 13:08 17:01 20:33 22:15 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:40 05:30 13:08 17:02 20:34 22:16 28 12 Haziran 2018 Salı 03:40 05:30 13:08 17:02 20:34 22:16 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:40 05:30 13:08 17:02 20:35 22:17 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:40 05:30 13:09 17:02 20:35 22:17

ORUÇ, İMSAK, İFTAR NEDİR?

Oruç, ikinci fecirden başlayarak güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi kesmek demektir. Oruç kelimesinin Arabçası, siyam ve savm'dır ki, nefsi tutmak ve engellemek manasınadır. "Siyam" sözü, Savm'ın çoğulu olarak da kullanılır Din deyiminde "Müftırat" (oruç bozucu) denilen şeylerden nefsi gerçekten veya hükmen yasaklamak bir imsak (oruç tutmak) tır. Yanılarak ve unutarak bir şey yeyip içildiği takdirde hükmen imsak bulunmuş olacağından oruç bozulmuş olmaz.

İmsak sözünün karşıtı İftar'dır. Şöyle ki: Hiç oruç tutmamak bir iftar olduğu gibi, güneşin batışından sonra orucu açmak da bir iftardır. Oruçlu iken orucu bozacak bir şeyin yapılması da bir iftardır. İftar eden kimseye "Muftır" denildiği gibi, orucu bozan şeylerden her birine de "Muftır" denilir. Bunun çoğulu "Muftırat" dır.