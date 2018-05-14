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Uşak merkezli 6 ilde ki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Uşak merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Isparta, Manisa, Sakarya, Antalya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K, O.A, O.G, F.Y, E.E. ve B.D. çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı, A.K. ve Y.A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Uşak merkezli 6 ilde 9 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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