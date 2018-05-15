Uşak merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu

Uşak merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Isparta, Manisa, Sakarya, Antalya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K, İ,C, H.K. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlarından tutuklandı. M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i dün adliyeye sevk edilmiş, 6'sı tutuklanmıştı.
Uşak merkezli 6 ilde 9 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya çok sert yanıt!
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'
İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Fitness modeli Jen Selter bu kez İstanbul'da
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum