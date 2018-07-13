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Uşak merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

Uşak ve İzmir'de örgütün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

Uşak merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı belgelere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında 2 kişinin arandığı öğrenildi.

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FETÖ operasyon polis

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