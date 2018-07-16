Uşak merkezli FETÖ operasyonu

Uşak merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Uşak ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 8 şüpheli, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A.Y, İ.D, M.G.G, M.R.E. ve M.A. hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırken, A.K, G.Ö. ve H.U. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 2 kişinin arandığı öğrenildi.
Uşak ve İzmir'de 13 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ ile iltisaklı şirketlerde görev aldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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