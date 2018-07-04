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Uşak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:20 | Son Güncelleme

Operasyonda 2'si helikopter pilotu olmak üzere 5 muvazzaf asker ile bir öğretim üyesi ve bir haber sitesi sahibi gözaltına alındı - Kadrosu Uşak Üniversitesinde bulunan öğretim üyesinin 3 yıldır Serik Belediyesinde danışman olarak görev yaptığı belirlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Uşak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 5 muvazzaf asker, bir öğretim üyesi ve bir haber sitesi sahibi olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Uşak, İstanbul, Van, Isparta, Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2'si helikopter pilotu olmak üzere 5 muvazzaf asker ile kadrosu Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bulunan Doktor Öğretim Üyesi A.G.B. ve Uşak'taki bir yerel haber sitesinin sahibi K.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Uşak'a getirildi.

Şüphelilerden Doktor Öğretim Üyesi A.G.B'nin 3 yıl önce Antalya Serik Belediyesine danışman olarak görevlendirildiği ve halen bu görevine devam ettiği belirlendi.

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