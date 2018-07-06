HABER

Uşak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 20:06 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si helikopter pilotu 5 muvazzaf askerin işlemleri sürdürülüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Uşak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden kadrosu Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bulunan Doktor Öğretim Üyesi Ali Galip B. ile Uşak'taki bir yerel haber sitesinin sahibi Kazım Ş. işlemlerinin ardından Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.

Şüpheliler, cumhuriyet savcısınca tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutukladı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2'si helikopter pilotu 5 muvazzaf askerin işlemleri ise Uşak İl Jandarma Komutanlığında sürdürülüyor.

FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik önceki gün Uşak, İstanbul, Van, Isparta, Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2'si helikopter pilotu olmak üzere 5 muvazzaf asker ile kadrosu Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bulunan Doktor Öğretim Üyesi Ali Galip B. ve Uşak'taki bir yerel haber sitesinin sahibi Kazım Ş. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Ali Galip B'nin 3 yıl önce Antalya Serik Belediyesi'ne danışman olarak görevlendirildiği ve halen bu görevine devam ettiği belirlenmişti.

PARTNERSokaklarda kendinden geçtiSokaklarda kendinden geçti
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklamasıBedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
TSK açıkladı! Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü!TSK açıkladı! Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker FETÖ PDY pilot Serik Belediyesi uşak üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amasya'da son KHK yayınlanmadan öğretim görevlileri ve akademisyenlere FETÖ operasyonu!

Amasya'da son KHK yayınlanmadan öğretim görevlileri ve akademisyenlere FETÖ operasyonu!

Yeni ve Son KHK ile TSK'dan ihraç edilen subay astsubayların listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK ne zaman yayınlanacak

Yeni ve Son KHK ile TSK'dan ihraç edilen subay astsubayların listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK ne zaman yayınlanacak

Yeni ve Son KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK yayınlandı mı?

Yeni ve Son KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK yayınlandı mı?

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

TSK açıkladı! Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü!

TSK açıkladı! Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü!

Son OHAL KHK'sı geliyor! İşte Resmi Gazete'de yayımlanacak 699 sayılı yeni KHK'nın dikkat çeken detayları!

Son OHAL KHK'sı geliyor! İşte Resmi Gazete'de yayımlanacak 699 sayılı yeni KHK'nın dikkat çeken detayları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.