Uşak'ta 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı

İsmetpaşa caddesi Tiritoğlu parkında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘15 Temmuz’ başlıklı fotoğraf sergisinde 15 Temmuz gecesi ve sonrasındaki demokrasi nöbetlerinde ülke genelinde ve Uşak’ta çekilen fotoğraflar yer aldı.

Sergiye Uşak Valisi Salim Demir, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve diğer protokol üyeleri katılarak serginin açılışını yaptılar. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın koruma polisi şehit Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin ve vatandaşlar da katıldı. Sergi 3 gün boyunca vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

