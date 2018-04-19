Uşak Üniversitesi alanındaki uzman bilim insanlarını öğrencileriyle buluşturmaya devam ediyor

Uşak Üniversitesi, Türkiye Bilimler Akademi Konferansları Forumu Akademi Konferansları kapsamında "Garplılaşmanın Neresindeyiz? Basımının 60. Yılında Mümtaz Turhan’ın Büyük Eseri" konulu konferans düzenledi.

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç.Dr.İlker Aytürk’ün konuşmacı olarak katıldığı konferansta Mümtaz Turhan’ın söz konusu kitabındaki görüşleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Konferansın açılışı konuşmasını yapan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş hemen hemen her ay kendi alanında belli bir birikimi olan hocaları Uşak Üniversitesine davet ettiklerini ve öğrencilerini onların bilgi ve birikiminden istifade etmelerini hedeflediklerini söyledi. Rektör Savaş; " Bugünkü konuşmacımız Türkiye Bilimler Akademisinden. Türkiye Bilimler Akademisi 1993 yılında kuruldu. Hızla gelişen, Türkiye’nin en seçkin bilim yuvasıdır. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu tip konferansları kaçırmamanız lazım, bugün bakıyorum salon çok az, doğrusu salonun dolmasını beklerdim. Bazen 5-6 veya 10 cilt kitap okursunuz ama bir konferansta almış olduğunuz bilgiyi almanız mümkün olmayabilir. Lütfen bundan sonraki konferansları kaçırmayınız. 8 Mayıs’ta gençlik ve girişimcilik üzerine bir konuşmacımız ve 10 Mayıs’ta Ankara’dan bir Profesörümüz gelecek lütfen onlardan istifade ediniz" dedi.

Türkiye Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev yaptığı konuşmada önceden Uşak’tan sadece yol üzerinde bulunduğu için geçtiğini ancak şimdi Uşak Üniversitesinde bulunmaktan son derece memnun olduğunu söyledi. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile eskiye dayanan bir dostluğunun bulunduğunu hatırlatan Prof.Yurdusev Rektör Savaş’ın aynı zamanda Türkiye Bilimsel Akademisi’nin tek matematikçi asil üyesi olduğuna da değindi. Bilim Akademilerin bütün dünyada bilimsel çalışmaları teşvik etmek, taktir etmek, bazı ülkelerde de bizzat bu araştırmaları yapmak için kurulduğu bilgisini veren Prof. Yurdusev ; " Akademiler alanındaki en güzide bilim insanlarının oluşturduğu topluluklardır. Türkiye’de de bu böyle diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Konferans konuşmacısı Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç.Dr.İlker Aytürk "Garplılaşmanın Neresindeyiz? Basımının 60. Yılında Mümtaz Turhan’ın Büyük eseri" konulu konferansına başlamadan önce Uşak’a ilk defa geldiğini ve Uşak’ı beğendiğini vurguladı. Uşak Üniversitesinin genç bir üniversite olduğunu belirten Aytürk ; " Gençlik çoğu zaman enerji veriyor önemli olan galibe vizyon ve azmin birleşmesi." şeklinde konuştu.

Aytürk konferansın konusunu küçük bir kitap olduğunu ve ilk baskısının 60 yıl önce yapıldığını belirtti. Konuşmasında kitabın yazıldığı dönemin siyasi düşüncelerini ve Türkiye’nin garplılaşmanın neredesinde olunduğuna dair ortaya atılan fikirleri anlatan Aytürk yazar Turhan’ın bunlara nasıl cevap verdiğin ve münhasır düşüncelerini anlattı.