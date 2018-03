Uşak Üniversitesi gazetecilik günleri başladı

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Topluluğunun organize ettiği Gazetecilik Günleri başladı. İki konuğun katıldığı programda dijital gazetecilik ve fotoğraf konuşuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Haber Topluluğu Başkanı Fırat Akay katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Akay konuşmasında “22 Kasım 2017’de başlayan ve her geçen gün büyüyen Haber Topluluğu’nun üyesi ve başkanlık görevini yürütüyor olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Topluluğumuzun kurulduğu günden bu yana bizlere destek olan değerli öğretim üyesi, topluluk danışmanımız Dr. Didem Deniz hocamıza topluluğumuz öğrencileri adına şükranlarımızı sunuyoruz. Etkinliğimizde bizlere destek olan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’a da buradan teşekkür ediyoruz. Bize her zaman destek olan Uşak Üniversitesi Rektörü ve Dekanımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bizlerle birlikte oldular bizlere destek verdiler” dedi.

Haber Topluluğu danışmanı ve Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Didem Deniz yaptığı konuşmada yeni bir topluluk olmasına rağmen böyle bir etkinliği düzenlemesi noktasında öğrencilerin gösterdiği gayrete dikkat çekti. Dr.Deniz; “ Çoğu yerde insan üstü bir çaba sarf ettiler, çok mücadele ettiler, gözlerinde bir ışık gördüm, umarın bundan sonraki yaşamlarında ve etkinliklerde o ışığı göreceğim.” dedi.

Gazetecilik Günleri kapsamında iki gün boyunca gazetecilikten bahsedeceklerinin altını çizen Dr. Deniz; “Dijital gazetecilik, basın fotoğrafçılığı, televizyon gazeteciliği gibi konulardan bahsedeceğiz. Umarım verimli geçer. İletişim Fakültesi olarak medyayla özellikle ulusal medyayla iletişim halinde olmamız önemli” ifadelerini kullandı.

Gazeteciliğin etik değerlerinin olduğunu hatırlatan ve gazetecinin topluma karşı sorumluluğunu vurgulayan Dr.Deniz;” Gazetecilik bağımsızlık isteyen, tahakküm kabul etmeyen bir meslek. Gazetecilik zor, yıpratıcı çoğu zaman da insan üstü emek isteyen bir meslek. Geleceğin gazetecileri olarak sizlere sesleniyorum, umarım mesleğinizi en iyi şekilde yaparsınız, topluma katkı sağlarsınız. Dünya için güzel bik şey yapabilme adına çok iyi bir bölümdesiniz. Bunu gerçekleştireceğinize ve gözünüzdeki parıltının hiçbir zaman sönmeyeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Öntuğ da yaptığı konuşmada topluluğun danışman hocasının gayretleriyle iletişim fakültesinde başka topluluklar olmasına rağmen ilk hareketin Haber Topluluğundan geldiğini söyledi. Geçen yıldan beri Uşak’ı değerli insanlarla bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Dekan Öntuğ konuyla ilgili olarak “ Onların fikir ve düşüncelerini kıymetli öğrencilerimize ulaştırabilmek. Öğrencilerimizin mesleki kariyeri açısından çok önemsediğimiz bu etkinliklerin özellikle bir öğrenci topluluğu tarafından yapılaması ayrı bir güzellik katmıştır. Bu açıdan Uşak’ta çok şanslıyız, sağ olsun belediye başkanımız ne zaman yanına gitsek bize her türlü desteği ve yardımı sunuyor. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinin kıymetli hocaları aramızda, profesyonel birikimlerini bizimle paylaşacaklar. Konuklarımıza buralara kadar geldikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Gazetecilik Günlerinin ilk günkü konuklarından olan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Şadiye Deniz ilk etkinliğin hayırlı olmasını diledi. Dijital gazetecilik hakkında bir sunum gerçekleştiren Doç.Dr. Deniz teknolojinin medyaya kazandırdığı avantajları ve bununla birlikte ortaya çıkan dezavantajları anlattı.

Etkinliğin ikinci konuğu Dr. Alahattin Kanlıoğlu fotoğrafçılık alanında önemli bilgiler verdi. Fotoğrafçılığın tarihiyle başladığı konuşmasında görselliğin hayatımızda aldığı role ve önemine değindi. Dr. Kanlıoğlu konuşmasının ardından İzmir konulu fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi sundu.

Programda konuşmaların ardından katılımcılara teşekkür plaketi taktim edildi.