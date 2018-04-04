Uşak Valisi Salim Demir’den pasaport ve ehliyet denetimi

Uşak Valisi Salim Demir Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılmaya başlanmasına müteakip Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Merkez ilçede pasaport ve sürüce belgesi verecek daireleri ziyaret eden Vali Demir buradaki personelden konuyla ilgili olarak bilgi aldı. İşlem yaptıran vatandaşlardan bazılarını evraklarını teslim eden Vali Demir bu kolaylığın vatandaşa hayırlı uğurlu olmasını diledi. Vali Demir; " Şu an içinde bulunduğumuz merkez ilçe nüfus müdürlüğünün ek birimlerindeyiz burası yeni hazırlandı. Şu anda burada pasaport ve sürücü belgeleri veriliyor. Ancak eskiden olduğu gibi kimlikler, nüfus cüzdanlarıyla ilgili işlemler diğer birinci kattaki yerimizde devam ediyor. Pazartesinde itibaren üç belge de artık Nüfus il Müdürlüklerinden ve Nüfus İlçe Müdürlüklerinden verilmeye başlandı. Şu an online olarak bilgilere giriliyor tuşa bastığınız zaman onaylıyor. Merak edilen bir şey var belgeler posta ile geliyor. Hayırlı olsun vatandaş için çok ciddi bir kolaylık. Bu üç belgeyi birçok yerden değil tek yerden alma imkanına hakkına kavuşmuş oldular. Bu işe destek veren tüm devlet büyüklerimize İç İşleri Bakanlığımıza ve Bakanımıza vatandaşlar adına da teşekkür ediyoruz. Güzel bir hizmet oldu bu hizmetin bundan sonra da daha seri bir şekilde devam etmesi için biz de Valilik olarak Nüfus Müdürlüklerimizi tüm imkanlarımızla destekliyoruz.

Bu birim yeni, burayı bu hizmetleri vermek için özel olara açtık, aşağı kattaki hizmetler devam ediyor. İlk etapta bir yoğunluk olması normal, geçiş süreci olduğu için online işlemlerde aksamalar olabiliyor ama zaman içerisinde seri hale geleceğiz, rahatlayacağız.

Vatandaşlarımızı Alo 199 randevu hattından randevu alarak kurumumuzda sıra beklemeden işlemelerini yaptırabilirler, kendileri için daha kolay olur." şeklinde konuştu.

29.10.2016 tarih ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 676 sayılı Olağanüstü hal kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ nin 25. Maddesi ile 3152 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin birinci Fıkrasının (f) bendine, 26. Maddesi ile de 3152 sayılı Kanuna eklenen geçici 11. maddesi gereğince Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 02.04.2018 tarihinden itibaren yürütülmeye başlandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Uşak’ta da pasaport ve sürücü belgelerinin Nüfus Müdürlüklerince verilmesine yönelik teknik ve idari alt yapı hazırlandı 02 Nisan 2018 tarihinden itibaren de hizmet verilmeye başlanıldı.

Bakanlıkça yapılan planlama doğrultusunda; Karahallı İlçesi dışında tüm İlçelerde ve İl Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünde Umumi pasaport ve sürücü belgesi başvuruları alınıyor. Yeşil Pasaport olarak ta bilinen Hususi Pasaportlar ile Gri Pasaport olarak adlandırılan Hizmet Damgalı Pasaportlara ilişkin başvurular ise yalnızca İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne yapılabiliyor.

İkinci nesil pasaportlar olarak tasarlanan pasaportlar; Polikarbon malzemeden oluşan, içersinde yonga (çip) barındıran, makinede okunabilir, yüksek güvenlikli ve dayanıklı .