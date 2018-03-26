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Uşak ve çevresine Kuzey Afrika kaynaklı toz yağacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

Uşak ve çevresinde Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumu Salı günü sabahına kadar etkili olacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren Uşak ve genelinde etkili olması beklendiğini açıkladı.Havadan gelen toz oluşumlarıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklar arasından hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Uşak ve çevresine Kuzey Afrika kaynaklı toz yağacak

Uşak ve çevresinde Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumu Salı günü sabahına kadar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren Uşak ve genelinde etkili olması beklendiğini açıkladı.
Havadan gelen toz oluşumlarıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklar arasından hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Toz oluşumunun Salı sabaha kadar süreceği söylendi.

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