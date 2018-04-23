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Uşaklı esnaf 23 Nisan’ı sokağı süsleyerek kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 22:59 | Son Güncelleme

Uşak’ta, esnaf 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sokağı süsleyip çocukları eğlendirerek kutladı.Uşak İslice Mahallesi Annaç Sokak esnafı bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, bulunduğu sokağı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslediler.Sokak boyunca müzikler açıp özellikle çocuklara şeker ve meyve suyu ikramında bulunarak miniklere neşe dolu bir gün yaşattılar.Yüz boyama, duvar resimleri ve balonlarla çocukları eğlendirmeye çalışan Uşak esnafı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tam anlamıyla milletçe kutlandığını gösterdiler.Mahalle esnaflarından olan Ozan Akın yaptıkları organizasyonla ilgili “Annaç sokağı esnafları olarak 23 Nisan bayramında ne yapabiliriz diye düşündük ve 26 esnaf bir araya gelip sokağımızı süslemeye karar verdik” dediSüsleme işlemlerinin toplamda 4-5 gün sürdüğünü söyleyen Akın, mahalle sakinlerinin esnaflara gerek manevi olarak gerek çocuklara ikramlarda bulunmak suretiyle destek verdiklerini söyledi.Vatandaşların bu işlerini olumlu karşılayıp özellikle çocukların sevinmesine sebep olan bu organizasyonlarını geleneksel hale getirmelerini planladıklarını açıklayan Ozan Akın, “Annaç Sokak sakinleri olarak önümüzdeki sene 23 Nisan’da daha güzel olacağını umuyoruz.” diye konuştu.Mahallenin bir başka eski sakinlerinden olan Mehmet Özel, mahalle ahalisi olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde olduklarını söyledi.

Uşaklı esnaf 23 Nisan’ı sokağı süsleyerek kutladı

Uşak’ta, esnaf 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sokağı süsleyip çocukları eğlendirerek kutladı.
Uşak İslice Mahallesi Annaç Sokak esnafı bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, bulunduğu sokağı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslediler.
Sokak boyunca müzikler açıp özellikle çocuklara şeker ve meyve suyu ikramında bulunarak miniklere neşe dolu bir gün yaşattılar.
Yüz boyama, duvar resimleri ve balonlarla çocukları eğlendirmeye çalışan Uşak esnafı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tam anlamıyla milletçe kutlandığını gösterdiler.
Mahalle esnaflarından olan Ozan Akın yaptıkları organizasyonla ilgili “Annaç sokağı esnafları olarak 23 Nisan bayramında ne yapabiliriz diye düşündük ve 26 esnaf bir araya gelip sokağımızı süslemeye karar verdik” dedi
Süsleme işlemlerinin toplamda 4-5 gün sürdüğünü söyleyen Akın, mahalle sakinlerinin esnaflara gerek manevi olarak gerek çocuklara ikramlarda bulunmak suretiyle destek verdiklerini söyledi.
Vatandaşların bu işlerini olumlu karşılayıp özellikle çocukların sevinmesine sebep olan bu organizasyonlarını geleneksel hale getirmelerini planladıklarını açıklayan Ozan Akın, “Annaç Sokak sakinleri olarak önümüzdeki sene 23 Nisan’da daha güzel olacağını umuyoruz.” diye konuştu.
Mahallenin bir başka eski sakinlerinden olan Mehmet Özel, mahalle ahalisi olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde olduklarını söyledi. Özel, tüm mahalle sakinlerinin hatta diğer sokaklardan da yaptıkları organizasyonda yardımcı olduklarını ifade ederek “Bu işi çocuklarımız için ve torunlarımız için yaptık” diye konuştu.
Mehmet Özel, Uşak Belediyesinin ve diğer esnafların Çocuklara sürpriz hediyeler getirerek yardımda bulunduklarından dolayı teşekkür etti ve “Önümüzdeki sene daha güzel bir şekilde milli bayramlarımızın kutlamasına çalışacağız” dedi.

Uşaklı esnaf 23 Nisan’ı sokağı süsleyerek kutladı

Uşaklı esnaf 23 Nisan’ı sokağı süsleyerek kutladı

Uşaklı esnaf 23 Nisan’ı sokağı süsleyerek kutladı

Uşaklı esnaf 23 Nisan’ı sokağı süsleyerek kutladı

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