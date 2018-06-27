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Uşak'ta 100 bin pullu sazan yavrusu göletlere bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:33 | Son Güncelleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce 26 gölete 100 bin pullu sazan yavrusu salındı

Uşak'taki 26 gölete, balıklandırma çalışmaları kapsamında 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde sürdürülen balıklandırma çalışmaları kapsamında il merkezine bağlı Göğem Göleti'ne 30 bin yavru balık salındı.

Uşak Valisi Salim Demir, burada yaptığı konuşmada, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitü Müdürlüğü Kepez Biriminden temin edilen 100 bin balığın bugün Uşak'a getirildiğini ve toplam 26 gölete bırakıldığını belirtti.

Balık yavrularından 30 bininin Göğem göletine diğerlerinin de başka göletlere salındığını ifade eden Vali Demir, "Son 5 yılda ilimizdeki göletlere 430 bin yavru balık bırakıldı. Her yıl düzenli olarak balık salımı yapıyoruz." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Uşak İl Müdürü Erkan Kahraman ise salınan balıkların 7-8 ay gibi bir sürede büyüdüğünü belirterek "Göletlerde ağla avcılık yapmak yasak. Sadece belirli dönemlerde olta balıkçılığı yapılabilir. Göletlerdeki mevcut balık stoklarının korunması ve artırılması için çaba harcıyoruz. Bırakılan yavrular korunmalı ve en az bir kez üremelerine imkan tanınmalıdır. Balıkçılarımız ve halkımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Olta balıkçılarımıza hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından yavru balıklar göle salındı.

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