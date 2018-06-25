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Uşak'ta 2 AK Parti, CHP 1 milletvekili kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:03 | Son Güncelleme

UŞAK'ta cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminin kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti 2 ve CHP 1 milletvekili çıkardı.

Uşak'ta 2 AK Parti, CHP 1 milletvekili kazandı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminin kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti 2 ve CHP 1 milletvekili çıkardı.
Uşak genelinde cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde 266 bin 493 seçmenden 242 bin 495 kişi, 895 sandıkta oy kullandı. Katılımın yoğun olduğu seçimde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.47, Muharrem İnce yüzde 35, Meral Akşener yüzde 11, Selahattin Demirtaş ise yüzde 1.28 oy aldı.
1 Kasım genel seçimlerinde AK Parti yüzde 46.83 ile 2, CHP yüzde 30.02 ile 1 milletvekili çıkarırken, MHP yüzde 17.88 ile milletvekili çıkaramamıştı. 24 Haziran seçimine göre AK Parti yüzde 43.12 ile 2 milletvekili, CHP yüzde 28.59 ile 1 milletvekili çıkardı. İYİ Parti 12.93, MHP ise yüzde 10.57 oyla milletvekili çıkartamadı. HDP ise yüzde 2.56 oy aldı. Kesin olmayan bu sonuçlara göre AK Parti ve CHP milletvekili sayısını korumuş oldu. Uşak'ı TBMM'de AK Parti'den 4 dönem üst üste milletvekili seçilen Mehmet Altay ve 24'üncü dönem milletvekilliği yapan İsmail Güneş temsil edecek. CHP'den ise 25 ve 26'ncı dönemlerde milletvekilliği yapan Özkan Yalım tekrar meclis sıralarında yer alacak.

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