Uşak'ta 4 kişiye uyuşturucu gözaltısı

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, uyuşturucu ticaretine yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda, anne ile oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 139 uyuşturucu hap ve 6 gram esrar ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışına yönelik operasyon başlattı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satan ve 'Torbacı' olarak bilenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, ilk olarak uyuşturucu sattığı tespit edilen 17 yaşındaki K.Ş. ile annesi 39 yaşındaki E.Ş. gözaltına alındı. Anne ile oğluyla birlikte hareket ettiği belirlenen, küçük çocuklara uyuşturucu hap sattığı tespit edilen K.D. (18) ve V.Ş.(19) de yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan anne ile oğluyla birlikte 4 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evlerinde yapılan aramalarda 139 uyuşturucu hap, 6 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası
Erkek öğrencisiyle birlikte olduğu duyulunca...
Amedsporlu Deniz Naki'yle ilgili önemli iddia! Alman basını yazdı!
Bisikletli sapık hakkında şok gerçek! Geçmişi de ürkütücü
Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!
Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettim, yanıt bekliyorum
Öğretmen tacizini muhabbet kuşları ortaya çıkardı
Aldatılan kadın kocasını otelde bastı, büyük olay çıktı!
Bacaklarından alınan deriyle vajina yapıldı! Doğum yaparsa dünyada 2'inci olacak!
Bahçeli son dakika 'Patron çıldırdı' eleştirilerine yanıt!
Fransa'dan Apple'a soruşturma
Okuyucu Yorumları 0 yorum