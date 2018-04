Uşak’ta 7 gün sürecek tiyatro şöleni başladı

Uşak Belediyesi 2. Uluslararası Tiyatro Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

Uşak Belediyesi ilk kez geçtiğimiz yıl imza attığı Tiyatro Festivali’ni bu yıl da aksatmadı. İkincisi düzenlenen festival, maskotlarla ve katılım sağlayan tiyatro ekipleriyle Belediye önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na kadar düzenlenen kortej yürüyüşü başladı. Yürüyüşe halktan da ilgi yoğundu.

2-8 Nisan tarihleri arasında çocuklara ve yetişkinlere özel oyunların sahneleneceği 7 günlük tiyatro şölenine Uşak harici 11 ilden ve iki ülkeden katılım sağlanacak. Öte yandan programda onur konuğu olaraksa ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru yer alıyor.

Uşak’ın bir kültür şehri olduğunu belirten Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Sanatı hem yaşayan hem de yaşatan, hepsi birbirinden kıymetli tiyatro ekiplerimizi ve ayrıca tiyatro ve Türk Sineması’nın kıymetli isimlerinden Yakup hocamızı şehrimizde ağırlıyoruz. Sanat adına güzel bir etkinlik olacak ve 7 gün boyunca, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen misafir sanatçıların sahneleyeceği tiyatro oyunlarıyla Uşak’ta yaşam renk kazanacak.” dedi.

Uşak’ın alt yapısından, üst yapısına, sosyal donatılarından etkinliklerine kadar her anlamda kapsamlı bir hizmetle buluştuğunu kaydeden Cahan, “Hem şehrimizi yapısal olarak yeniliyoruz hem de futbolda, ata sporu ciritte sanatta ve sosyal imkânlarda sınırları zorluyoruz. Uşak’ımızın değerlerini üst noktaya taşıyor, halılarımızı, tarhanamızı ve tüm değerlerimizi iyi bir konuma getiriyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz 2. Uluslar arası Tiyatro Festivalimize tüm halkımızı bekliyoruz. Emekleri nedeniyle Sanat Akademimize, Şehir Tiyatromuza teşekkür ediyor tüm hemşehrilerimize iyi seyirler diliyoruz.” diye konuştu. Şehit tiyatrosunun çok kısa bir sürede önemli işlere imza attığını vurguladı.

Düzenlenen Tiyatro Festivali’nin önemli olduğunu, sanatsal gelişimi desteklediğini ve kaynaşmayı sağladığını belirten programın onur konuğu Yakup Yavru ise, “Çok isabetli bir karar verilmiş. Bu festival Uşak’ta ikinci kez yapılıyor ve devamını diliyoruz. Pek çok ilde belediyeler bünyesinde böyle tiyatro ekipleri var ve bu tür etkinlikler yapılıyor. Böylece kültür alış verişini sağladığı gibi birlik ve beraberliği de pekiştiriyor. Belediyelerin tek işi yol ve köprü yapmak değil, insanlara da dokunmaktır. İşte burada da bir örneğini görüyoruz. Hiçbir ücret olmadan çok sayıda oyun vatandaşlarla buluşturulacak. Uşak’ı çok sevdim, başkanına da hepten kanım ısındı. Başarılar diliyorum, daha nice yıllara İnşallah.” açıklamalarında bulundu.

Uşak halkına hitaben, “Genç ve yakışıklı, çalışkan bir başkanın şehrinde bulunmakla ne kadar övünülse azdır. Ben buraya geleli üç gün oldu ve Uşaklılarla ettiğimiz muhabbetlerde gördüm ki hem başkanlarını hem de hizmetlerini beğeniyorlar.” diyen Yavru, “ O kadar memleket gezdim, nice belediye başkanlarını makamlarında ziyaret ettim ancak böyle birinci katta, girişte, halkını hemen görebilecek bir noktada makam görmedim. O yüzden bu güzellik için de ayrıca teşekkür ederim. Uşak’ın daveti beni mutlu etti.” ifadelerine yer verdi.

Her gün farklı oyunların halkla buluşacağını aktaran Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Çubukçu ise yoğun bir katılım olduğuna ve iyi oyunların yer alacağına değinerek, ilk oyunun Denizli Şehir Tiyatrosu tarafından sahneleneceğini bildirdi. Çubukçu, “Doğaçlama olarak oynanacak Söz Sende ile bir haftalık serüven başlayacak. Ben her zaman yanımızda duran Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan’a teşekkür ediyorum.” dedi.