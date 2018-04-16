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Uşak’ta aileler balık tutma yarışına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Uşak’ta ailelerin yarıştığı olta balıkçılığı yarışması düzenlendi.Uşak’ın Banaz ilçesinde bulunan Gedikler göleti hafta sonu güzel bir etkinliğe sahne oldu.

Uşak’ta aileler balık tutma yarışına girdi

Uşak’ta ailelerin yarıştığı olta balıkçılığı yarışması düzenlendi.
Uşak’ın Banaz ilçesinde bulunan Gedikler göleti hafta sonu güzel bir etkinliğe sahne oldu. Yaklaşık 40 ailenin olta attığı yarışmada en çok alabalığı yakalayan Uşak’tan katılan Sinan Öztürk ve ailesi birinci oldu. İkinciliği Banaz’dan Mustafa Kutlu ve ailesi, üçüncülüğü Ali Kök ve ailesi ve dördüncülüğü Cemil Er ve ailesi kazandı.
Yarışma sonunda Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı tarafından tüm çocuklara olta hediyeleri verilirken kazanan yarışmacılara ise sponsorlar tarafından bir çok hediye verildi.
Banaz Belediye başkanı Zafer Arpacı; yaptığı konuşmada; “İlçemizdeki tüm sosyal faaliyetleri destekliyorum. Olta balıkçılığı yarışmasında ailelerin yarışması çok anlamlı. Çocuklarımıza doğa sevgisini ancak yerinde anlatabiliyoruz. Bu yarışmayı düzenleyen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Uşak’ta aileler balık tutma yarışına girdi

Uşak’ta aileler balık tutma yarışına girdi

Uşak’ta aileler balık tutma yarışına girdi

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