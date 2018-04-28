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Uşak'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 05:32 | Son Güncelleme

Uşak'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Uşak'ta iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çamyuva köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada göğsünden vurularak yaralanan Hasan Arslan (28), kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı.

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