Uşak'ta ayakları bağlanıp öldürülmüş iki köpek bulundu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ayakları bağlanıp öldürülmüş iki köpek bulundu.

Yayalar köyü girişinde farklı yerlerde ayakları bağlı ve yakılmış iki köpek bulan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nebahat Avcu, olayın aydınlatılmasını isteyerek, "Köpekler ayakları bağlandıktan sonra mı yakıldı yoksa öldükten sonra mı yakıldı sorusunun cevabını bulmak için otopsi yapılması gerekli. İnsanlık adına olayın faillerinin bulunması önemli." diye konuştu.

