Uşak'ta cinayet

Uşak'ta genelev duvarının dışında tüfekle vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, genelev çalışanları, bölgeyi çevreleyen duvarın dış bölümünde bir kişinin hareketsiz yattığına ilişkin ihbarda bulundu.
Polisin yaptığı incelemede, üzerinden Yaşar Kaplan (36) adına kimlik çıkan şahsın sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaplan'ın, dün akşam geneleve alınmayan bir kişinin tüfekle çevreye açtığı ateş sonucu öldüğünü değerlendiren polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayda bir güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralanmıştı.
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