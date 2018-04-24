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Uşak’ta çocuğa şiddet ve istismar protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Uşak’ta, sevgi evinde kalan 28 çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar iddiaları, sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi.Uşak Nar Kadın Dayanışması, Uşak Veli-Der ve Uşak Kadın Dayanışması üyeleri, Uşak Sevgi Evi’nde yaşandığı iddia edilen çocuk istismarı ve çocuğa yönelik şiddet iddialarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Uşak’ta çocuğa şiddet ve istismar protestosu

Uşak’ta, sevgi evinde kalan 28 çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar iddiaları, sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi.
Uşak Nar Kadın Dayanışması, Uşak Veli-Der ve Uşak Kadın Dayanışması üyeleri, Uşak Sevgi Evi’nde yaşandığı iddia edilen çocuk istismarı ve çocuğa yönelik şiddet iddialarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda gerçekleşen eyleme katılan sivil toplum kuruluşları, Uşak Sevgi Evi’nde gerçekleştiği iddia edilen çocuklara yönelik istismar ve şiddetin takipçisi olacaklarını duyurdu.
Çocuğa şiddet ve istismarı kınayan gruplar adına yapılan ortak açıklamada, "Çocuklarımızın geleceklerine, hayatlarına ve gülüşlerine sahip çıkacağız; çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz. Sevgi evleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç ve kimsesiz çocukların aile ortamında yetişmesi amacıyla kurulmuştur. Geçtiğimiz günlerde ise Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda 2014 yılı ve öncesinde yurt görevlileri tarafından çocuklara yönelik olarak sistematik taciz, istismar ve eziyet iddialarına ilişkin davanın ilk duruşması 19 Nisan’da görüldü. Çocuklarımızın geleceklerine, hayatlarına ve gülüşlerine sahip çıkacağız; çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz" denildi.

Uşak Valiliğinden konuyla ilgili açıklama
Öte yandan, Uşak Valiliği de Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda 2014 yılı ve öncesinde yaşları 7 ile 16 arasında değişen çocuklara yönelik cinsel istismar, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakaret suçlamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda 2014 yılı ve öncesinde yaşları 7 ile 16 arasında değişen 28 çocuğa yönelik cinsel istismar, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakaret suçlarına adı karışan yurt yönetim memuru V.Ş.’nin memurluktan atıldığı, yurt müdürü S.D.’nin görevden alınıp başka ile atandığı, 6 bakıcı annenin ve kalorifer görevlisinin işine son verildiği, 5 personelin ise görev yerinin değiştirildiği bilgisine yer verildi.

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