Uşak'ta ev yangını

Uşak'ta, üç katlı binanın giriş katında çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki üç katlı binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Gülcan Çolak (34), 5 yaşındaki kızı İremsu ve 3 yaşındaki oğlu Nurullah Çolak ile evde mahsur kaldı.
Evin penceresinden yardım isteyen Gülcan Çolak'ın çığlıklarını duyan çevredekiler, dairenin kapısını kırarak anne ile 5 yaşındaki kızını dışarı çıkardı.
Nurullah Çolak ise yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cesedi, cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.
Hafif yaralanan Gülcan Çolak ile kızı ise aynı hastanede tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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