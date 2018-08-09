Uşak'ta fuhuş operasyonu

Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde iki dairede fuhuş yapıldığı iddiası üzerine evlere baskın düzenledi.

Operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 3 yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri ileri sürülen iki kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şubesi'ne gönderilirken, fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen R.Ç. (37) ile E.K. (40) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

