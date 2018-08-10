Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Cenap Polat idaresindeki 06 BU 3550 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akse Kavşağı'nda Erdoğan Karabacak yönetimindeki 64 DT 235 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobillerde yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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