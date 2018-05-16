Uşak'ta İsrail ve ABD protestosu

Feyzi DAVULCU UŞAK, (DHA) ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Tel Aviv'den taşınan ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'te açılması ve İsrail askerlerinin bu durumu sınırda protesto eden Filistinliler'e ateş ederek katletmesi, Uşak'ta da protesto edildi.
ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle aralarında Kardeşlik Platformu, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Parti, MHP, BBP ve Sivil Toplum Kuruluşu üyelerinin olduğu grup Kudüs Kırmızı Çizgimizdir yazılı pankart açarak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan grup daha sohra Kudüs'te hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan namazın ardından grup adına ortak basın açıklamasını okuyan Kardeşlik Platformu Sözcüsü Fahrettin Tuğrul, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir dedi. Saldırıları düzenleyen İsrail ve buna sessiz kalan ABD ve onun kukla rejimlerini nefretle lanetliyoruz diyen Tuğrul, İsrail'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.
Dün haçlı saldırılarına karşı nasıl Selahaddin Eyyubiler çıkardıysak bugün de yeni Selahaddinler çıkaracağız. Türkleri, Kürtleri, Arapları ve tüm insanları Filistin topraklarına ve Filistin halkına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Filistin halkı yalnız değildir dedi. Basın açıklaması, Filistin'de ölenler için okunan dua okunmasıyla son buldu.
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!
Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum