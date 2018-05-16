Uşak'ta İsrail ve ABD protestosu

Feyzi DAVULCU UŞAK, (DHA) ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Tel Aviv'den taşınan ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'te açılması ve İsrail askerlerinin bu durumu sınırda protesto eden Filistinliler'e ateş ederek katletmesi, Uşak'ta da protesto edildi.

ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle aralarında Kardeşlik Platformu, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Parti, MHP, BBP ve Sivil Toplum Kuruluşu üyelerinin olduğu grup Kudüs Kırmızı Çizgimizdir yazılı pankart açarak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan grup daha sohra Kudüs'te hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan namazın ardından grup adına ortak basın açıklamasını okuyan Kardeşlik Platformu Sözcüsü Fahrettin Tuğrul, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir dedi. Saldırıları düzenleyen İsrail ve buna sessiz kalan ABD ve onun kukla rejimlerini nefretle lanetliyoruz diyen Tuğrul, İsrail'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Dün haçlı saldırılarına karşı nasıl Selahaddin Eyyubiler çıkardıysak bugün de yeni Selahaddinler çıkaracağız. Türkleri, Kürtleri, Arapları ve tüm insanları Filistin topraklarına ve Filistin halkına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Filistin halkı yalnız değildir dedi. Basın açıklaması, Filistin'de ölenler için okunan dua okunmasıyla son buldu.