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Uşak’ta kadın haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlı proje gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 17:04 | Son Güncelleme

Uşak’ta Anayasanın kadın haklarıyla ilgili maddelerine dikkat çekip, farkındalık oluşturmayı hedefleyen proje hayata geçirildi.Bir gurup üniversiteli genç Uşak merkezde kadın haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için stant açtılar.

Uşak’ta kadın haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlı proje gerçekleştirildi

Uşak’ta Anayasanın kadın haklarıyla ilgili maddelerine dikkat çekip, farkındalık oluşturmayı hedefleyen proje hayata geçirildi.
Bir gurup üniversiteli genç Uşak merkezde kadın haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için stant açtılar. Anayasanın kadın haklarıyla ilgili maddelerini içeren afişler dağıtarak kanunun güvenceye aldığı hakları anlatmaya çalıştılar.
Dağıtılan afişlerde anayasanın kadına şiddet, çocuk evliliği ve genel olarak kadın haklarıyla ilgili yasa maddeleri yerleştirilmişti.
“Hakların için el kaldır” başlıklı afişleri dağıtan gençler zaman zaman konuyla ilgilenen vatandaşlarla sohbet ederek kanun maddelerini okuyuculara açıklamaya çalıştılar.
Toplumun özellikle de kadınların şiddet ve tacizden korunmaları için her şeyden önce kendi haklarının bilmelerinin önemine dikkat çeken üniversiteliler yapmış oldukları projeyle kadın haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirttiler.
Kadın haklarının her şeyden önce insan hakkı olarak kabul görünmesi ve cinsiyetçi bakıştan arındırılmasının altını çizen öğrenciler “yaptığımız projede kadın erkek ayrımı yapmadan tüm insanlara hitap ediyoruz” diye açıklamada bulundular, afişlerin erkekler tarafından da ilgi görüp okunmasını umut verici değerlendirdiler.
Projeni gerçekleştiren Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler öğrencileri ilerleyen günlerde bir sosyal deney ve birde konuyla ilgili konferans gerçekleştireceklerini açıkladılar.
Uşak Üniversitesinde 30 binden aşkın yerli ve yabancı öğrenci eğitim almaktadır ve bu sebepten kentte sosyal ve kültürel duyarlılık öğrenciler tarafından titizlikle canlı tutuluyor.

Uşak’ta kadın haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlı proje gerçekleştirildi

Uşak’ta kadın haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlı proje gerçekleştirildi

Uşak’ta kadın haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlı proje gerçekleştirildi

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