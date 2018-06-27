Uşak'ta kayıp çoban aranıyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde dün geceden beri haber alınamayan Ramazan Tekin'i (28) bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Yeniceköy Karaoluk mevkisinde koyun otlatan Ramazan Tekin, yanındaki arkadaşına rahatsızlandığını ve köye gitmek istediğini söyledi.

Bölgeden yaya olarak uzaklaşan Tekin'den bir daha haber alamayan yakınları Jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

Tekin'i bulmak için ilçede çalışma başlatan jandarma, Uşak İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.

Sabah saatlerinde jandarma ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

