HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Uşak'ta "Milli Birlik ve Kardeşlik" iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 23:07 | Son Güncelleme

Uşak'ta "Milli Birlik ve Kardeşlik" iftarı

Uşak Belediyesi tarafından 30 bin kişinin katılımıyla "Milli Birlik ve Kardeşlik" iftarı yapıldı.

Belediye binası önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar, İsmetpaşa Caddesi üzerinde kurulan binlerce masada vatandaşlar dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Türkiye'nin en büyük iftar sofrasını kurduklarını söyledi.

Geçen yıl düzenlenen iftara 25 bin kişinin katıldığını, bu yıl ise 30 bin kişilik bir organizasyon düzenlediklerini ifade eden Cahan, "Bu yıl çıtayı yükselttik ve 30 bin kişilik bir organizasyon düzenledik. Vatandaşlarımız davetimize icabet etti ve binlerce kişi bir araya geldik. Birlik ve beraberliğimiz herkese göstermiş olduk." dedi.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildiŞirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi
Fatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptıFatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belediye beraberlik birlik iftar

En Çok Okunan Haberler

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

İYİ partiden zehir zemberek sözlerle istifa eden Ruhat Mengi şimdi İnce’nin tarafına geçti!

İYİ partiden zehir zemberek sözlerle istifa eden Ruhat Mengi şimdi İnce’nin tarafına geçti!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturması

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturması

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.