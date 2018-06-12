Uşak Belediyesi tarafından 30 bin kişinin katılımıyla "Milli Birlik ve Kardeşlik" iftarı yapıldı.

Belediye binası önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar, İsmetpaşa Caddesi üzerinde kurulan binlerce masada vatandaşlar dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Türkiye'nin en büyük iftar sofrasını kurduklarını söyledi.

Geçen yıl düzenlenen iftara 25 bin kişinin katıldığını, bu yıl ise 30 bin kişilik bir organizasyon düzenlediklerini ifade eden Cahan, "Bu yıl çıtayı yükselttik ve 30 bin kişilik bir organizasyon düzenledik. Vatandaşlarımız davetimize icabet etti ve binlerce kişi bir araya geldik. Birlik ve beraberliğimiz herkese göstermiş olduk." dedi.

