Uşak’ta miniklerin tek ses olduğu dev konser hayran bıraktırdı

Uşak Belediyesi Çocuk Sesler Korosu unutulmaz bir konsere imza attı. 23 Nisan programları miniklerin performansıyla renk kazandı.

Uşak Belediyesi’nin Çocuk Sesler Korosu’nda yarınlara hazırlanan minikler, imza attıkları konserle sanatseverlerin kalbinde taht kurdu. Mervenur Kale şefliğinde ve Erdem Küçükayvaz’ın piyanosu eşliğiyle izleyicilerin karşısına çıkan 8-12 yaş aralığındaki 52 çocuk Atatürk Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir gece yaşattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Uşak Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Çocuk Festivali etkinlikleri arasında yer alan konser ayakta alkışlandı.

Birbirinden güzel eserlere ses olan minikler toplumsal mesajlar da vermeyi ihmal etmedi. Dünya barışına vurgu yapan bir eserle salondaki tüm odakları üzerlerine toplayan minikler Barış Manço’dan Domates Biber Patlıcan ve MFÖ grubunun Ele Güne Karşı gibi eserlerini de dinleyenlerle buluşturdu. Yoğun ilgi gösteren vatandaşlar dinlemeye doymadığı miniklerin son eserini tekrarlatarak eşlik etti.

Oldukça renkli bir etkinlik olduğunu dile getiren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, eşsiz konser karşısında kelimelerin kifayetsiz olduğunu söyledi. Cahan, “Ektiğimiz tohumlar artık fidan olmaya başladı. Her biri birbirinden değerli ve en önemlisi gözleri pırıl pırıl olan bu gençlerimiz İnşAllah Uşak’ta en iyi şekilde yetişecekler. Sizlerin çocukları, bizlerin çocuklarıdır. Onları kendi alanlarında başarılı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Sanat Akademisi’ni şehrimizdeki sanatın ve insanımızın güzel yarınları için iki yıl önce kurmuştuk ve şimdi iftihar ediyoruz. Çocuklarımızla gurur duyduk.” diye konuştu.

Mervenur Kale’ye, Erdem Küçükayvaz’a ve çocuklarını Uşak Belediyesi’ne emanet eden, sanat adına yanlarında olan velilere teşekkür eden Başkan Cahan şöyle devam etti: “Biz aşıklar diyarıyız ve kültür, sanat bizim ruhumuzda var. Geçtiğimiz ay ikincisini düzenlediğimiz Tiyatro Festivalimiz kapsamında 11 ilin tiyatro ekiplerini şehrimizde ağırladık. Minikler ve yetişkinler tiyatro ekiplerimiz var. Halk Müziği ve Sanat Müziği alanlarında korolarımız var. Bunun yanı sıra çeşitli alanlarda kurslarımız var. Sanatın her dalında bizler varız. Gençlerimizin yetişmesi, sanatın Uşak’ta değer kazanması adına bizler her daim var olacağız. Ben yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramınızı tebrik ediyorum.”

Önceki günlerde yaşadığı bir anıyı paylaşan Uşak Belediyesi Sanat Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Mutlu Keklik, 58 yaşında serum yiyen ancak yine de bağlama çalmaya gelen bir kursiyere işaret ederek, “Uşak Belediyesi bünyesinde 7’den 77’ye hitap eden ve sanata değer katan hizmetler hayata geçiriliyor. Ben başta Belediye Başkanımız Nurullah Cahan olmak üzere emeği geçen hocalarımıza ve özellikle buraya gelerek eğitim alan çocuklarımıza, kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Uşak Belediyesi ile kentimiz sanatta marka oluyor.” ifadelerini kullandı.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan tarafından sanata yapılan yatırımlara yönelik teşekkürlerini sunan Çocuk Sesler Korosu’nun çalıştırıcısı ve şefi Mervenur Kale, kentte artık Güzel Sanatlar Lisesi’nin yanı sıra bir okul daha olduğunu kaydetti. Uşak Belediyesi ile Atatürk Kültür Merkezi’nin bir sanat akademisi olduğunu ifade eden Mervenur Kale, “Bir insanın naifleşmesi, sevgiyi yüreğinde hissedebilmesi ancak sanatla olur. Sanat çok derin bir ruh halidir, yürekte hissedilen bir şeydir ve disiplini de beraberinde getirir.” diye konuştu. Elli çocuğun tek koldan yönetilmesinin zorluğuna işaret eden Kale, miniklerin bu sanat disiplinine kavuştuğunu belirtti.

İlk kez sahneye çıkan miniklerden Damla Arslan, konserin çok güzel geçtiğini ve müziğin muhteşem bir şey olduğunu söyleyerek mutluluğunu paylaştı. Sahnede olmaktan dolayı sevinç duyduğunu paylaşan Minik Damla yaşıtlarını müzikle buluşmaya çağırdı.

İlk konserine çıkan Damla’nın babası Polat Arslan ise, etkinlik nedeniyle Uşak Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Çok güzeldi ve eğlenceli geçti. Önceden bu tarz etkinlikler göremiyorduk. Ancak şu an kızım koroya ve ben de ney kursuna geliyorum. Gerçekten burası bir kültür evi haline geldi.” değerlendirmesinde bulundu.