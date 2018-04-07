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Uşak’ta öğrenciler hobilerini takip ederek kente sosyokültürel katkı sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 08:27 | Son Güncelleme

Uşak Gençlik Merkezi Tiyatro Eğitmeni Kamil Yılmaz, öğrencilerin çeşitli kurslara katılıp hobilerini takip etmekle beraber kente sosyokültürel anlamda katkıda bulunduklarını söyledi.Uşak Sait-Sabri Ağaoğlu Anadolu Lisesinde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yapan Kamil Yılmaz Gençlik Merkezinde Uygulamalı Tiyatro Kursu eğitmeni olarak faaliyet ediyor.

Uşak’ta öğrenciler hobilerini takip ederek kente sosyokültürel katkı sağlıyor

Uşak Gençlik Merkezi Tiyatro Eğitmeni Kamil Yılmaz, öğrencilerin çeşitli kurslara katılıp hobilerini takip etmekle beraber kente sosyokültürel anlamda katkıda bulunduklarını söyledi.
Uşak Sait-Sabri Ağaoğlu Anadolu Lisesinde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yapan Kamil Yılmaz Gençlik Merkezinde Uygulamalı Tiyatro Kursu eğitmeni olarak faaliyet ediyor. gençlerin özellikle sahne sanatlarıyla ilgili olan heveslerini yetiştirip sahneye taşımalarına vesile oluyor.
Kamil Yılmaz, Uşak’ın küçük bir kent olduğu yüzünden sosyal imkanlarının kısıtlı olduğunu ifade ederek gençlerin çeşitli sosyal kültürel kurslara katılmakla bu eksikliği bir avantaja çevirebileceklerini söyledi. Yılmaz “Uşak’ın nüfusuna orantılı baktığımızda oldukça yoğun bir öğrenci sayısı var. Kente sosyal kültürel açıdan katkıda bulunabilirler.Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği kurslar çeşitli kültür sanat dallarında ücretsiz bir biçimde 14-29 yaş aralığı Uşak Gençlik Merkezinde gençlere hizmet vermektedir” dedi.
Yılmaz, Uşak Gençlik Merkezinde 170 saatlik Uygulamalı Tiyatro Kursunun sonunda öğrencilere sertifika verildiği ve bir oyun hazırlayıp sergiledikleri açıkladı. Gençlik Merkezinin Tiyatro Eğitmeni verilen birçok kursla ilgili müdürlük tarafından yarışmalar düzenlendiğini ifade eden Yılmaz, bu yıl gerçekleşen Tiyatro Skeç İl Birinciliği yarışmasında Uşak Gençlik Merkezinin Tiyatro Kulübünün birinciliği kazandığı söyledi. Yılmaz, beraber çalıştıkları tiyatro ekibinin ilerleyen tarihlerde bölge birinciliği yarışmalarında da Uşak’ı temsil edeceklerini belirtti.

Uşak’ta öğrenciler hobilerini takip ederek kente sosyokültürel katkı sağlıyor

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