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Uşak’ta oyuncak seferberliği başlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında detaylı bir festival hazırlayan Uşak Belediyesi “23 Nisan’da Bütün Çocuklar Sevinsin” sloganıyla ihtiyaç sahibi çocukları da unutmadı.Uşak Belediyesi, Belediye ana hizmet binası başta olmak üzere Tiritoğlu Parkı Çayzade, Atapark Çayzade ve Dörtyol Belediye Sosyal Tesisi David People’da kurulacak stantlar aracılığıyla kullanılmayan oyuncaları toplayarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak adına kampanya başlattı.

Uşak’ta oyuncak seferberliği başlatıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında detaylı bir festival hazırlayan Uşak Belediyesi “23 Nisan’da Bütün Çocuklar Sevinsin” sloganıyla ihtiyaç sahibi çocukları da unutmadı.
Uşak Belediyesi, Belediye ana hizmet binası başta olmak üzere Tiritoğlu Parkı Çayzade, Atapark Çayzade ve Dörtyol Belediye Sosyal Tesisi David People’da kurulacak stantlar aracılığıyla kullanılmayan oyuncaları toplayarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak adına kampanya başlattı. Kampanya kapsamında vatandaşlar kullanılmış veya kullanılmamış oyuncakları belirtilen adreslere teslim edebilecek.
Kampanya ile ilgili konuşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Uşak halkı her zamana ihtiyaç sahibi insanların yanında olmuştur. Bu kampanya çocuklarımıza paylaşma duygusunu, merhameti aşılamak için güzel bir fırsat oldu. Tozlu raflar arasında sıkışıp kalan ve hatıra olarak sakladığımız oyuncaklar bir çocuğumuzu mutlu etsin istedik. Çünkü oyuncaklar çocukların ellerinde anlamlı. Bizler vasıtasıyla 23 Nisan’da bu güzel kampanya ile tüm çocuklar sevinecek. Kampanyada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve duyarlı Uşak halkına şimdiden teşekkür ederim.” dedi.

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