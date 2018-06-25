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Uşak'ta seçim kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 04:11 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, cumhurbaşkanlığı ve 27.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlanmasının ardından AK Partililer kutlama yaptı.

Uşak Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 1200 AK Partili, kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ve Uşak'tan 2 milletvekili çıkarmanın sevincini yaşıyor. AK Parti Uşak Teşkilatı tarafından belediye binası önünde organize edilen kutlamalara, ilçelerden de vatandaşlar ilgi gösterdi. 'Cumhur İttifakı'nı destekleyenlerin de katıldığı kutlamalarda parti bayraklarını salladı.

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