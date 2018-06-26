Uşak'ta silahlı saldırı: 1 ölü

Uşak'ta tabancayla vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi'nde yürüyen Ali Can Şahin (20), kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Saldırgan siyah renkli bir ciple olay yerinden uzaklaştı.

Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

