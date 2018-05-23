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Uşak'ta tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

Uşak'ta tefecilik operasyonu

Uşak'ta tefecilik yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde çok sayıda ev ve işyerinde arama yapan polis 4 kişiyi yakaladı.

Yapılan aramalarda 133 bin 600 lira, 5 bin 108 dolar, 2 bin 800 avro, işlem yapılmış 13 senet, 16 çek, 9 araç satış sözleşmesi, 6 tapu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 116 boş senet ele geçirildi.

Şüphelilere ait 4 bilgisayar ile 7 cep telefonuna el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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