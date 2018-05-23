Uşak'ta tefecilik operasyonu

Uşak'ta tefecilik yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezinde çok sayıda ev ve işyerinde arama yapan polis 4 kişiyi yakaladı.
Yapılan aramalarda 133 bin 600 lira, 5 bin 108 dolar, 2 bin 800 avro, işlem yapılmış 13 senet, 16 çek, 9 araç satış sözleşmesi, 6 tapu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 116 boş senet ele geçirildi.
Şüphelilere ait 4 bilgisayar ile 7 cep telefonuna el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı
İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!
Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum