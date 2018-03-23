Uşak’ta terör propagandasına 2 tutuklama

Uşak'ta sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK/PYD terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla S.B. (29) ve S.P'yi (21) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: 15 ölü, 50 yaralı
'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!
Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü
Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!
ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum