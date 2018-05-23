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Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 20:10 | Son Güncelleme

Sulama yapan tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Cem Aydoğan'ın (20) kullandığı 64 NC 936 plakalı otomobil, Uşak-İzmir yolu Huzurpak mevkisinde sulama yapan Uşak Belediyesine ait su tankerine arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Aydoğan ile yanındaki arkadaşı Ramazan Akkaya (19), ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Aydoğan, hastanede yaşamını yitirdi.

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hastane Kaza otomobil sürücü

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