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Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 23:10 | Son Güncelleme

Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Uşak'tan Banaz ilçesi yönüne seyreden Ömer Tekin'in (34) kullandığı 64 AP 989 plakalı otomobil yolun 27. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı ve takla attı.

Otomobilde bulunan Gül Kozak (34) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza otomobil polis sürücü

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