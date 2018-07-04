Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muammer Özdemir (52) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Vali Murat Caddesi'nde devrildi.
Kazada sürücü Özdemir ile otomobilde bulunan Murat Aydınalp ve Yılmaz Sayar yaralandı.
Ambulansla Eşme Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan sürücü Özdemir, yaşamını yitirdi.
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