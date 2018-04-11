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Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 12:53 | Son Güncelleme

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

UŞAK (AA) Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet D'nin (56) kullandığı 64 AJ 161 plakalı otomobil, Uşak-Ankara karayolu Bozkuş köyü yakınlarında Ersin Ertuğrul yönetimindeki 64 FC 146 plakalı motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Ertuğrul, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Motosiklet otomobil sürücü

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