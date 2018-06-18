Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde 3 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeğinin de eşliğinde evlerde yapılan aramada 47 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi, Ö.Ö, M.N.K, H.K. ve M.Z.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Z.T, M.N.K. ve H.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, Ö.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

