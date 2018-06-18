Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde 3 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeğinin de eşliğinde evlerde yapılan aramada 47 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi, Ö.Ö, M.N.K, H.K. ve M.Z.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Z.T, M.N.K. ve H.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, Ö.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim
Hanımından izin alamadı, Dünya Kupası'na kendisi yerine kartoneti gitti!
Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!
Siyasilerin gençlik halleri! İçlerinde öyle bir isim var ki...
Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum