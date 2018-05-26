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Uşak'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 20:45 | Son Güncelleme

Uşak'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Uşak'ta, yalnız yaşadığı öğrenilen 71 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dikilitaş Mahallesi 2. Kaynak Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Ali Aslan'dan (71) bir süredir haber alamayan komşuları, daireden gelen kötü kokular üzerine durumu polise bildirdi.

Savcılık talimatı ile kapıyı çilingir yardımıyla açan polis ekipleri, Aslan'ı evinde ölü buldu.

Bedeninin büyük bölümünün çürüdüğü belirtilen Aslan'ın cesedi, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Komşuları, simitçilik yaparak geçimini sağlayan Aslan'ı 15 gündür görmediklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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