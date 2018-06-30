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Uşak'ta yolcu minibüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

Uşak'ta yolcu minibüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Uşak'ın Banaz ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.D'nin kullandığı 64 Y 2079 plakalı yolcu minibüsü, Ahat köyünde Hüseyin Şafak'a (4) çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, Banaz Devlet Hastanesine götürülürken yaşamını yitirdi.

Minibüs sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Jandarma Kaza minibüs

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