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Uşak'ta zihinsel engelli gencin kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 03:46 | Son Güncelleme

Uşak'ta zihinsel engelli gencin kaybolması

Uşak'ın Eşme ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan zihinsel engelli genç, Manisa'nın Salihli ilçesi Sartmahmut köyünde bulundu.

Alınan bilgiye göre, köy meydanında yalnız başına duran genci gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerce karakola götürülen gencin, Hacı Mehmet Uslu (22) olduğu tespit edildi.

Ailesine teslim edilen Uslu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Olay

Dün sabah saatlerinde evden çıkan Uslu'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri genci bulmak için çalışma başlatmış ancak bir sonuç alamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hacı Mehmet Uslu Jandarma Kayıp

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